Tipe Pria Idaman Raline Shah Harus Ganteng dan Atletis, Tak Butuh Status Sosial

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Aktris cantik Raline Shah membeberkan pria idaman yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Tipe pria idaman Raline Shah ini menyangkut soal penampilan dan selera humor.

Raline Shah pun mengaku tak membutuhkan status sosial pria yang akan menjadi pendamping hidupnya, namun ia lebih mengedepankan penampilan.

Aktris cantik yang menjadi idola dan panutan publik ini memang cukup tertutup akan kehidupan pribadi, termasuk asmara.

Namun belum lama ini, finalis Puteri Indonesia 2008 ini mengaku sangat menyukai pria tampan dengan tubuh yang atletis.

"Well i like orang ganteng of course, aku suka yang atletis," kata Raline Shah, dilansir dari YouTube RB Channel, Sabtu (22/7/2023).

Pada kesempatan itu, wanita berusia 38 tahun ini mengaku tak butuh status sosial dari pasangannya

"Aku sangat dangkal sejujurnya karena aku enggak butuh apapun lagi. Aku enggak butuh mental support, financianl support juga, aku enggak butuh status sosial," kata Raline Shah.

Akan tetapi, Raline Shah sangat mendambakan pria dengan penampilan yang sesuai dengan kriterianya.

"Aku enggak mau apa-apa tapi aku mau dia itu seksi, karena aku suka penampilan yang oke," ucapnya.

"Buat aku itu kebutuhan aku ya," sambung Raline Shah.

Selain penampilan yang tampan, Raline Shah juga menyukai pria yang humoris sehingga bisa membuatnya tertawa saat tengah bersama.

"Aku suka cowo yang bisa bikin aku ketawa, yang agak garing yang enggak terlalu serius," ucap Raline Shah.

Beberapa waktu yang lalu, tersiar kabar jika Raline Shah tengah menjalin kedekatan dengan pengusaha bernama Raditya Priamanaya Djan.