Ribuan Masyarakat Meriahkan Malam Puncak Semarak HUT ke-16 Pesawaran Lampung

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Ribuan masyarakat padati kantor bupati untuk menonton malam semarak HUT ke-16 Kabupaten Pesawaran, Lampung, Minggu (23/7/2023) malam.

Acara semarak HUT ke-16 Kabupaten Pesawaran, Lampung mulai dibuka pukul 18.30 WIB dengan diisi oleh beberapa penampilan artis ibukota yakni Grupie, Natalia Ayyudia, serta Duo Anggrek.

Semarak HUT ke-16 Kabupaten Pesawaran juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona serta para pejabat lainnya.

Dari pantauan Tribun Lampung, banyak masyarakat yang datang didominasi oleh pengendara sepeda motor.

Bahkan dengan acara semarak puncak yang digelar di lapangan Kantor Pemkab Pesawaran, membuat arus kendaraan dari Gedong Tataan sempat padat.

Penampilan dari para artis ibukota tersebut membuat semakin antusias masyarakat Pesawaran.

Terlihat di depan panggung didominasi oleh kawula muda yang hendak menonton penampilan hiburan musik dari dekat.

Sementara masyarakat lainnya berada di sekitar panggung dan menikmati musik dengan duduk di tribun lapangan.

Kebanyakan masyarakat Pesawaran yang datang tersebut berasal dari Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, bahkan Way Ratai dan Way Khilau.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga asal Kecamatan Kedondong, Fajri, dirinya mengaku sudah lama menantikan acara puncak HUT Pesawaran.

“Ya, karena ada artisnya gitu, pasti buat ramai,” ungkap Fajri.

Pemuda berusia 18 tahun tersebut datang ke kantor bupati Pesawaran tersebut bersama dengan teman-temannya.

“Naik motor, konvoi dari Kedondong,” ucapnya.

Sementara warga asal Gedong Tataan, Dani mengatakan, saat ditanya mengenai acara dan perform beberapa artis yang sudah tampil tersebut, dirinya merasa senang.