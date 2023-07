Pencuri Laptop di Way Kanan Ditangkap Polisi

Polsek Blambangan Umpu Way Kanan meringkus HE (29) diduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) di salah satu perusahaan swasta.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Blambangan Umpu Way Kanan meringkus HE (29) diduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) di salah satu perusahaan swasta.

Pelaku curat yang berdomisili di Kampung Way Tuba Way Kanan diduga melakukan aksi di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kapolsek Blambangan Umpu Way Kanan, Kompol A Yudi Taba menyampaikan, modus operandi pelaku curat masuk ke ruang staf di salah satu perusahaan swasta di Kampung Gunung Sangkaran.

“Pelaku memanjat jendela ruangan,” katanya, Selasa (25/7/2023).

Setelah masuk ke dalam ruangan lalu mengambil laptop yang berada di atas meja milik Rizkiawan Rasyid (karyawan perusahaan swasta).

Kemudian pada saat pulang kerja di salah satu perusahaan swasta di Kampung Gunung Sangkaran pada Senin (3/7/2023) sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebelum pulang di ruang kerja tepatnya di atas meja kerja pelapor ditinggalkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Fujitsu warna hitam dengan speeck Core I5.

Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa (04/7/2023) sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Rizkiawan masuk kerja dan masuk ke ruangannya ia tidak lagi menemukan 1 (satu) Unit Laptop Merk FUJITSU warna hitam yang sebelumya ada di atas meja kerjanya.

Atas kejadian tersebut Rizkiawan melaporkan kepada pimpinan di perusahaan swasta di Kampung Gunung Sangkaran dan diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu.

Akibat dari kejadian peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian dan apabila dinominalkan dengan uang sekitar Rp 4. juta untuk penanganan lebih lanjut.

Atas laporan tersebut, aparat Polsek Blambangan langsunhg melakuka penyelidikan, dan langsung melakukan penangkapan pada tersangka tanpa perlawanan.

Turut diamankan bersama tersangka barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk FUJITSU warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos berkerah dengan Logo PT. MSWK warna biru.

Atas perbuatannya tersangka dibidik dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

“Tersangka dijerat hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun,” ujarnya. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )