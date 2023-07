Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Latpraops Bina Kusuma Krakatau 2023

Polres Way Kanan gelar Latpraops Bina Kusuma Krakatau 2023 selama 12 hari ke depan, terhitung hari ini.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menggelar Latihan Pra Operasi (Latpra Ops) Bina Kusuma Krakatau 2023 di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Selasa (25/7/2023).

Kabag Ops Polres Way Kanan, Polda Lampung, Kompol Suharjono pimpin langsung giat dihadiri para kasat, bhabinkamtibmas polsek jajaran dan anggota yang terlibat dalam Operasi Bina Kusuma.

Kabag ops menekankan untuk personel yang terlibat operasi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Meminimalkan terjadinya kenakalan remaja dan tindakan premanisme .

Selain itu, melaksanakan tugas secara sinergitas dari masing-masing satgas Operasi Bina Kusuma Krakatau 2023 sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengatakan, Polres Way Kanan beserta jajaran akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi ops Bina Kusuma Krakatau 2023, yang mana garda terdepan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah satuan fungsi binmas.

"Operasi Bina Kusuma Krakatau 2023 dilaksanakan selama 12 hari, mulai 25 Juli sampai 5 Agustus 2023," terang dia.

Sasarannya pembinaan dan penyuluhan terhadap kenakalan remaja, premanisme dan daerah rawan konflik di wilayah Way Kanan.

