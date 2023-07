Rating Tertinggi 5 Drama Korea Terbaru Oh Jung Se, Drakor Little Women Tertinggi

Drakor Little Women mendapat rating tertinggi dari seluruh drama Korea terbaru yang dibintangi Oh Jung Se.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut daftar drama Korea terbaru Oh Jung Se dengan rating tertinggi.

Drakor Little Women mendapat rating tertinggi dari seluruh drama Korea terbaru yang dibintangi Oh Jung Se.

Oh Jung Se merupakan salah satu bintang drakor yang miliki rating tinggi untuk serial drama Korea terbaru yang diperankannya.

1. It's Okay to Not Be Okay (2020)

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode ke-16 drama tersebut mendapat rating rata-rata 7.3 persen se-Korea Selatan.

Drama ini menceritakan tentang sebuah kisah tentang seorang pria yang bekerja di bangsal psikiatri dan seorang wanita, dengan gangguan kepribadian antisosial, yang merupakan penulis buku anak-anak yang populer.

Moon Kang-Tae (Kim Soo-Hyun) bekerja di bangsal psikiatri. Tugasnya adalah menuliskan kondisi pasien dan menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti jika pasien berkelahi atau melarikan diri.

2. My Roommate Is A Gumiho (2021)

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir dari drama ini mencatat rating nasional dengan rata-rata sebesar 4,0 persen.

Shin Woo-Yeo (Jang Ki-Yong) adalah seorang profesor yang tampan dan cerdas. Dia juga rubah berekor sembilan berusia 999 tahun. Untuk menjadi manusia, dia mengumpulkan energi manusia dalam sebuah manik. Segera, dia diatur untuk menjadi manusia. Sementara itu, Lee Dam (Hyeri) adalah seorang mahasiswa. Suatu hari, temannya yang mabuk tertidur di atas mobil mahal. Dia meminta maaf kepada Shin Woo-Yeo, yang merupakan pemilik mobil.

3. Little Women (2022)

Drama Korea Little Women mencetak rekor personal untuk episode terakhir.

Berdasarkan Nielsen Korea, drama terbaru Kim Go-eun itu mendapatkan rating 11,1 persen.

Tiga saudara perempuan terlibat dalam kasus yang membuat mereka melawan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan.