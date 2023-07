Promo CGV Transmart Lampung, Buy One Get One Tiket Film Ketika Berhenti di Sini

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - CGV Transmart Lampung menghadirkan promo menarik untuk pembelian tiket film Ketika Berhenti di Sini.

Cinema Manager CGV Transmart Lampung Eldy Pratama mengatakan, promonya adalah buy one get one yang berlangsung pada 27-30 Juli 2023.

Promo berlaku untuk pembelian tiket langsung, website cgv.id, maupun aplikasi CGV Cinemas Indonesia.

Promo lain adalah cashback 100 persen jika melakukan pembelian tiket langsung dan pembayarannya dengan menggunakan QRIS Livin' by Mandiri.

"Promo cashback 100 persen ini berlangsung tanggal 27 Juli-26 Agustus 2023 atau selama film masih tayang," kata Eldy, Rabu 26 Juli 2023.

Untuk pengguna baru aplikasi Livin' by Mandiri cashback bisa didapatkan jika pembelian tiket minimal Rp 35.003 dan maksimal cashback Rp 35.003.

Untuk pengguna eksisting Livin' by Mandiri (sumber dana tabungan) cashback bisa didapatkan jika pembelian tiket minimal Rp 25.003 dan maksimal cashback Rp 25.003.

Baik cashback untuk pengguna eksisting Livin' by Mandiri maupun pengguna baru aplikasi Livin' by Mandiri berlaku bagi yang berhasil buka tabungan dan Mandiri dan aktivasi Livin' by Mandiri.

Dikutip dari www.cgv.id, Ketika Berhenti di Sini adalah film yang menceritakan Dita, seorang desainer grafis dengan idealisme tinggi, yang memiliki rasa takut akan kegagalan dipertemukan dengan Ed, seorang arsitek.

Pertemuan yang diawali salah paham, berujung pada perbincangan hangat, dan dua manusia yang serupa tapi tak sama bersatu.

Empat tahun sejak pertemuan pertama mereka, Dita merasa hubungan mereka jalan di tempat, tanpa disadari dita selalu menuntut Ed seperti apa yang dia inginkan, namun akhirnya Ed mengalami kecelakaan dan meninggal.

Dita terpukul dan dihinggapi rasa bersalah.

Dua tahun kemudian, Dita berusaha melupakan segalanya tentang Ed dan mencoba menjalani kehidupannya yang baru bersama Ifan, sahabatnya sejak kecil yang sekarang menjadi kekasihnya.

Tak lama berselang, Dita justru mendapatkan sebuah kacamata LOOK dengan teknologi augmented reality (AR) yang bisa menghadirkan sosok Ed, persis sama seperti nyata.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)