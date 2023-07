Arya Saloka Unggah Foto Bareng Amanda Manopo hingga Isyarat Putri Anne Menjanda

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Momen Arya Saloka unggah foto bareng Amanda Manopo hingga Putri Anne isyaratkan dirinya sudah menjanda.

Kondisi rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Anne masih jadi teka-teki hingga sang aktor diisukan sudah bermain serong dengan lawan mainnya Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta.

Ditengah situasi rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne disorot, justru pemeran Aldebaran mengunggah foto kebersamaannya dengan Amanda Manopo.

Disamping itu Putri Anne mengisyaratkan dirinya sudah menjanda.

Isyarat menjanda itu setelah viral unggahan video rekan yang menyebut Putri Anne sebagai Jendes atau janda.

Putri Anne mengisyaratkan dirinya telah berstatus janda, sementara Arya Saloka unggah foto bareng Amanda Manopo.

Kejelasan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne hingga kini masih menjadi tanda tanya.

Baik Arya Saloka maupun Putri Anne kompak bungkam soal status pernikahan antara keduanya.

Terbaru, di tengah reaksi santai Putri Anne dipanggil janda, Arya Saloka justru membagikan potret mesra dirinya bersama Amanda Manopo.

Tampak dalam potret itu, Arya yang mengenakan baju hijau duduk di sebuah kursi.

Di belakangnya, terpampang foto dirinya dan Amanda Manopo yang dibingkai dengan pigura besar.

Ayah satu anak itu hanya tersenyum melihat kamera.

"Aldebaran Alfahri," tulis Arya melengkapi unggahannya.

Ia juga menyematkan lagu See You Again milik Wiz Khalifa feat. Charlie Puth.