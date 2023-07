Lucinta Luna Beli Villa Rp 15 Miliar Demi Tinggal di Bali Bareng Pacar Bulenya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Lucinta Luna baru-baru ini memamerkan pembelian villa mewah di Bali seharga Rp 15 miliar demi tinggal bareng pacar bulenya.

Lucinta Luna sambil menahan haru ia usai memamerkan penandatanganan villa mewah Rp 15 miliar di Bali.

Postingan Lucinta Luna beli villa mewah di Bali itu langsung banjir komentar.

"Alhamdulillah, akhirnya NEW VILLAKU seharga 15 M seluas 12 are telah jadi dan sudah kutandatangani di depan pak notaris beserta sertifikat hak milik seumur hidup," tulis Lucinta Luna pada Rabu (26/07/2023).

Lantas, wanita berusia 34 tahun tersebut menyinggung soal rencana pernikahannya dengan pacar bulenya itu.

Pacar bule Lucinta tersebut diduga bernama Alan.

"Next gak sabar menuju hari H with my love future husband," tulisnya lagi.

Sontak saja, postingan itu dibanjiri komentar dari warganet.

Tak sedikit yang mengingatkan Lucinta untuk selalu waspada menjalin hubungan dengan Alan.

"Awas mak, yang gue takutin setelah ini ditunggal lunga karo bulenya," kata warganet.

"Beli tanah dan bikin villa uangnya dari mana ya?," jelas warganet.

"Ati-ati lho kak nanti sertifikatnya dibawa kabur," beber warganet.

"Ini baru nyata," jelas lainnya.

"Beli villa gak sia-sia nyewa bule," sahut lainnya.