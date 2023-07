Sinopsis Drama Korea Terbaru Longing For You, Detektif dan Jaksa Ungkap Kasus Pembunuhan

Sinopsis drama Korea terbaru Longing For You, kerjasama polisi dan jaksa ungkap kasus pembunuhan keluarganya.

Tribunlampung.co.id - Sinopsis drama Korea terbaru Longing For You, kerjasama polisi dan jaksa ungkap kasus pembunuhan.

Longing for You menceritakan tentang Oh Jin Sung ( Na In Woo ), detektif yang membongkar rahasia keluarganya saat mencari pelaku kasus pembunuhan.

Kim Jin Sung adalah detektif dari kantor polisi Woojin yang berdarah panas dan karismatik.

Dalam prosesnya mencari pelaku pembunuhan itu, Kim Jin Sung bakal dibantu oleh sahabatnya yakni jaksa Ko Young Joo ( Kim Ji Eun ).

Young Joo adalah wanita berprinsip yang percaya bahwa ketidakadilan harus dihukum bahkan jika memakai cara kotor.

Longing for You juga akan menunjukkan sosok Cha Young Woon ( Kwon Yool ), putra satu-satunya dari keluarga Grup Jinjin.

Pria itu juga bekerja sebagai jaksa elit yang bekerja sama dengan Ko Young Joo di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat.

Drakor ini tayang di penghujung Juli 2023 ini.

Ada dua bintang muda dengan banyak pengalaman akting jadi tokoh utama yakni Na In Woo dan Kim Ji Eun.

Longing for You mengusung genre thriller hukum yang kini banyak dinikmati penonton drama Korea.

Selain itu ada beberapa alasan lain mengapa drama garapan ENA ini layak untuk ditonton.

Pemain utama drama Korea Longing For You