Warga Tiuh Balak Disilahkan Sampaikan Uneg-uneg Lewat Jumat Curhat Polres Way Kanan Polda Lampung 

Warga Tiuh Balak Pasar, Way Kanan, apresiasi program Jumat Curhat jajaran Polda Lampung.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Warga Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, mengapresiasi program Jumat Curhat jajaran Polda Lampung.

"Setidaknya melalui kegiatan ini warga lebih mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait kamtibmas," terang salah satu pemilik rumah makan Baridah di hadapan jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung, Jumat (28/7/2023).

Dia mengaku sangat mendukung dan mengapresiasi program Jumat Curhat Polres Way Kanan dengan berkantor di luar.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menyampaikan, kegiatan berkantor di luar atau Jumat Curhat ini dilakukan dengan komunikasi secara langsung dengan masyarakat.

"Tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi di kediaman Ibu Baridah," ucapnya.

Baca juga: Kronologi Istri Laporkan Suami karena Laporan Palsu Dibeber Polda Lampung

Baca juga: 12 Pelajar SMA Diberi Imbauan dan Penindakan oleh Satlantas Polres Tulangbawang Polda Lampung

Momen seperti ini diharapkan semakin mendekatkan polisi dengan masyarakat.

"Program ini juga sebagai bentuk transparansi kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan prima," papar kapolres.

Dia berharap kegiatan Jumat Curhat bisa membawa banyak manfaat dan kepolisian percaya masyarakat dapat berperan dalam menjaga kamtibmas agar tetap kondusif.

Kegiatan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait KDRT dan upaya untuk mendidik anak agar terhindar dari kenakalan remaja.

Turut hadir KBO Satbinmas Polres Way Kanan Ipda Mukhtiar, PS Kanit Bintibsos Sat Binmas Polres Way Kanan Aipda Furcon Fachruazi, PS Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Way Kanan Bripka Ketut Sutisne dan ibu-ibu warga sekitar Kampung Tiuh Balak.

(Tribunlampung.co.id)