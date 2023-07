Julie Estelle Lahirkan Anak Pertama Dinamai Brielle Leila Tjiptobiantoro

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Julie Estelle umumkan telah melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Julie Estelle melalui akun media sosialnya, Sabtu (29/7/2023).

Lantas Julie Estelle sebutkan nama anak pertamanya ini Brielle Leila Tjiptobiantoro.

Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro memang menantikan kehadiran anak pertamanya ini sejak menikah pada dua tahun lalu.

"A baby fills a place in your heart you never knew was empty (seorang bayi mengisi sebuah tempat di hatimu yang tak pernah kamu ketahui jika tempat itu kosong)," tulis Julie Estelle.

Ia tidak membagikan foto persalinan anak pertamanya itu di akun media sosialnya.

Kemudian adik dari Cathy Sharon tersebut juga tidak memperlihatkan wajah anaknya.

Julie Estelle hanya membagikan foto tangan David Tjiptobiantoro yang sedang memangku tangannya.

Lalu keduanya mereka terlihat sama-sama sedang menopang kaki mungil anak yang baru dilahirkan.

"Temui cinta baru dalam hidup kami, Brielle Leia Tjiptobiantoro," tulis Julie Estelle.

Julie Estelle dikatahui melahirkan Briella pada 20 Juli 2023.

Sederet artis pun ikut bahagia dan mengucapkan selamat serta doa untuk kelahiran anak pertama Julie Estelle dan David.

"Selamat Leha," tulis Iko Uwais.

"Juuuls, happy for you, sehat-sehat terus ya.. enjoy motherhood," tulis Meira Anastasia, istri Ernest Prakasa.