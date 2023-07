Polres Way Kanan Polda Lampung Ringkus Pelaku Penipuan dan Penggelapan Sepeda Motor

Polres Way Kanan Polda Lampung meringkus diduga pelaku penipuan dan atau penggelapan tiga unit sepeda motor di Kabupaten Way Kanan, Sabtu (29/7/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan Polda Lampung meringkus diduga pelaku penipuan dan atau penggelapan tiga unit sepeda motor di Kabupaten Way Kanan, Sabtu (29/7/2023).

Pelaku yang diringkus Polres Way Kanan Polda Lampung itu berinisial HN (40), berdomisili di Negara Ratu, Kecamatan Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra menjelaskan kronologi kejadian pada Sabtu (22/7/2023) pukul 18.00 WIB.

Tersangka mendatangi rumah korban bernama Indarto dengan maksud untuk meminjam motor Honda Beat warna biru dengan nomor polisi BE 2741 WJ untuk pergi ke rumah lurah.

Setelah itu, tersangka ingin meminjam lagi motor korban dengan alasan ingin pulang ke rumahnya di Hanakau, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Setelah diberikan sepeda motor, tersangka tidak mengembalikannya sampai saat ini.

Korban berusaha menghubungi tersangka, tetapi nomor tersangka sudah tidak aktif lagi.

Akibat kejadian tersebut, Indarto mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta.

Kemudian Indarto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti.

Pada hari Senin (24/7/2023) pukul 15.30 WIB, Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa tersangka sedang berada di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara.

Setelah menerima informasi tersebut, Kanit Idik 1 Satreskrim Polres Way Kanan memimpin Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan.

Hasilnya tersangka ditangkap tanpa disertai perlawanan.

Dari pemeriksaan petugas, tersangka diduga kuat juga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan satu unit sepeda motor di rumah Edison di Kampung Bandar Kasih, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (15/7/2023) pukul 23.00 WIB.

Dengan modus yang sama, tersangka datang ke rumah korban untuk meminjam motor Honda NF100SLD tahun 2006 warna hitam dengan nomor polisi BE 7580 CI untuk keperluan mengambil alat mobil di perkebunan sawit plasma Hanakau Jaya.