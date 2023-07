Inara Rusli ke Malaysia Jingkrak-jingkrak Nonton Konser Muse, 'Dengkul Mau Copot'

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Inara Rusli pergi ke Malaysia dan habiskan waktunya menonton konser Muse.

Inara Rusli saksikan konser Muse bertajuk "Will of The People World Tour" di Bukit Jalil National Stadium di Kuala Lumpur Malaysia.

Lantas Inara Rusli ungkap betapa senangnya nonton konser Muse bahkan bersedia tidak pulang ke hotel.

Inara Rusli pergi ke Malaysia akhir pekan ini didampingi Indah Lollyta, sahabatnya untuk tonton konser Muse.

Ketika menonton itu Inara Rusli benar-benar lepas.

Dinikmatinya setiap penampilan Matthew Bellamy dkk di atas panggung.

Ibu tiga anak itu, tampak ikut bernyanyi dan berjingkrak bersama penonton lain mengikuti bait demi bait syair yang dilantunkan Bellamy.

Misalnya saat Muse membawakan Hysteria, Uprising, hingga Starlight.

Istri musisi Virgoun itu menyaksikan konser mengenakan busana hitam dibalut blazer putih.

Lebih dari sekali ia mengabadikan penampilan Muse menggunkan ponsel.

Ia juga mengunggah sejumlah video suasana konser Muse di Insta Story instagramnya @mommy_starla.

Setelah konser berakhir, Inara tak langsung pulang.

Ia bersama Indah mampir ke night market.

"Muka sudah beler banget (lelah), dengkul mau copot, sempatin ke night market beli buah," ucap Inara pada video yang diunggahnya di Insta Story.