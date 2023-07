Lucinta Luna Sebut Tunangannya Sosok Pangeran Berkuda Putih

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berita terkini seleb, Lucinta Luna tampaknya sedang berbunga-bunga karena bertunangan dengan pacar bule di Bali beberapa waktu lalu.

Lantas Lucinta Luna menyebut jika tunangannya yang akrab disapa Alan tersebut sebagai pangeran berkuda putih.

Selama ini memang Lucinta Luna sangat impikan menikah dengan sosok yang disebutnya pangeran berkuda putih.

“ALHAMDULILLAH atas anugerahmu Ya Allah … acara Lamaran ENGAGEMENT ???? kami dilancarkan dengan baik dan kami segenap calon suami istri mengucapkan banyak terima kasih kepada para Undangan Tamu

yang bisa menghadiri acara Happy engagement kami. and soon secepatnya Ratu Salomeh akan dihalalkan oleh Calon Suamiku Pangeran Berkuda Putih,” tulis Lucinta Luna, dilansir dari Instagram pribadinya, Minggu (30/7/2023).

“This is our special day. We love each other and want to be together forever Thank you everyone who support us,” sambungnya lagi.

Lucinta Luna memang baru-baru ini menggemparkan publik setelah mengunggah momen lamarannya dengan pria bule bernama Alan.

Acara lamaran Lucinta Luna dengan kekasihnya itu berlangsung di Pulau Dewata, Bali.

Dalam acara bahagianya, Lucinta Luna terlihat mengenakan gaun pengantin berwarna putih.

Kebahagiaan nampak terpancar dari raut wajah Lucinta Luna dan kekasihnya.

Warganet pun langsung ramai menyerbu kolom komentar unggahan video momen pertunangan Lucinta Luna dan kekasihnya.

Sebagian mengucapkan selamat atas pertunangannya, namun banyak warganet yang menyindir momen bahagia Lucinta Luna.

Sehari setelah acara lamaran, Lucinta Luna memamerkan kemesraannya dengan Alan di Instagram Story.

Ia memamerkan cincin tunangannya yang diberikan oleh Alan.