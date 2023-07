Waka Polres Way Kanan Polda Lampung Membuka Diri Beri Konseling Personel

Waka Polres Way Kanan Polda Lampung membuka diri berikan konseling personel.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Waka Polres Way Kanan, Polda Lampung, Kompol Zainul Fachry memberikan beberapa arahan kepada personel Polres Way Kanan dalam kegiatan apel pagi jam pimpinan di Lapangan Mako Polres Way Kanan. Senin (31/07/2023).



Apel tersebut dihadiri Pejabat Utama, Anggota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri Polres Way Kanan, Polda Lampung.



Kepala Polres Way Kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna melalui Waka Polres Way Kanan Kompol Zainul Fachry mengucapkan terima kasih kepada personel yang telah melaksanakan tugas Kepolisian selama seminggu lalu, sehingga tercipta sitkamtibmas yang aman dan terkendali di wilayah hukum Polres Way Kanan.



Lanjut Kompol Zainul Fachry, menganalisa dan mengevaluasi kinerja personel arahan pertama tentang rutinitas apel pagi dalam organisasi Kepolisian merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri.



Selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap anggota Polri.

"Ingat bahwa rekan rekan berdinas bukan hanya membawa diri sendiri, tetapi juga mewujudkan arti organisasi Polri ditengah masyarakat," ujar Kompol Zainul Fachry



"Untuk itu jaga sikap dan prilaku kita dengan baik, sebab tidak ada manusia yang sempurna, dan kita harus saling mengingatkan, termasuk untuk saya pribadi harus introspeksi diri dan mewawas diri, ini berlaku juga untuk para pejabat utama,” sambung Kompol Zainul Fachry.



Kompol Zainul Fachry juga mengingatkan personel untuk menanamkan dalam diri bahwa kita selalu diawasi oleh Allah SWT, jadi kita harus sadar untuk mengontrol diri.



"Teruslah berusaha memperbaiki diri agar selalu berada di jalan yang diridhoi Allah SWT, dan terkait kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu, semoga Allah SWT mengampuni dan selalu menutup aib," ujar Kompol Zainul Fachry



Selanjutnya jika mencari amal harus kreatif dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat.



Kompol Zainul Fachry mencontohkan sedekah yang pahalanya terus mengalir seperti amal wakaf yakni menyedekahkan suatu benda yang bermanfaat karena Allah.



Bersedekah tidak harus dengan materi, kita bisa bersedekah dengan apa pun untuk membantu orang lain.



Salah satu sedekah yang paling mudah adalah menanam pohon yang disebut dengan sedekah jariyah.



Pahala sedekah menanam pohon tersebut tidak akan terputus hingga hari kiamat, sebab menanam pohon memiliki banyak sekali manfaat, baik bagi makhluk hidup maupun alam sekitar.



Kompol Zainul Fachry berharap anggota tidak ada yang bermasalah dalam hukum.



Untuk itu Kompol Zainul Fachry membuka diri untuk menerima konseling, keluhan rekan rekan dan ingin curhat secara pribadi.



Mudah-mudahan kami pihak ketiga dapat memberikan solusi yang etis yang jernih untuk memecahkan masalahnya dan mudah mudahan bermanfaat,” tutup Kompol Zainul.



