Suzuki Gulirkan Promo Test Drive Produk Hybrid Berhadiah Suzuki Jimny

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mengusung semangat akan masa depan lebih baik, kendaraan hybrid Suzuki membantu konsumen berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, dengan tetap memiliki kendaraan yang efisien, tangguh, multifungsi, dan pelayanan aftersales terjamin.

Sebagai bentuk komitmen memenuhi kebutuhan konsumen, Suzuki memberikan berbagai penawaran promo terbaik bagi calon konsumen yang menggunakan fasilitas test drive untuk menjajal langsung sensasi berkendara menggunakan kendaraan hybrid Suzuki.

"Calon konsumen dapat langsung mendatangi diler Suzuki terdekat di masing-masing kota untuk mencoba langsung varian hybrid Suzuki," kata Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS, Rabu (2/8/2023).

Setelah resmi meluncurkan Grand Vitara dan New XL7 Hybrid tahun ini, serta All New Ertiga Hybrid tahun lalu, pihaknys terus berupaya mengedukasi masyarakat akan keunggulan teknologi hybrid ini.

"Dengan keseragaman gerakan dari setiap produsen kendaraan, kami melihat antusiasme yang tinggi dari masyarakat menyambut produk-produk hybrid Suzuki," ujarnya.

"Upaya kami tentu juga terus berpusat pada percepatan ketersediaan unit dan pengadaan unit yang akan digunakan untuk pengujian atau test drive di jaringan diler resmi Suzuki," sambung dia.

Tentu tujuan dari test drive ini agar calon konsumen dapat mencoba sendiri sensasi berkendara menggunakan teknologi dan fitur terbaru yang dimiliki oleh produk hybrid Suzuki.

"Kami menghadirkan fasilitas test drive di 33 kota Indonesia guna memudahkan calon konsumen untuk menentukan pilihannya,” terang Donny.

Booking Test Drive Anti Ribet via Website

Calon konsumen yang ingin mengenal lebih dalam keunggulan fitur dan teknologi kendaraan hybrid Suzuki dapat melakukan booking test drive dan bertemu dengan Sales Representative.

Konsumen akan lebih memahami keunggulan, kenyamanan, dan keamanan dari New XL7 Hybrid dan All New Ertiga Hybrid.

Suzuki memberikan kemudahan bagi calon konsumen yang hendak melakukan test drive dengan melakukan booking secara online melalui website resmi Suzuki (www.suzuki.co.id) atau dengan datang dan daftar langsung ke diler resmi Suzuki terdekat.

Setiap calon konsumen yang melakukan test drive baik melalui pendaftaran online maupun offline akan didampingi oleh sales representative yang akan menjelaskan setiap fitur pada unit tersebut.

Untuk pendaftaran secara online, setelah masuk ke website calon konsumen dapat klik “Automobile”, pada laman tersebut calon konsumen dapat melihat dengan rinci mengenai informasi dari mobil Suzuki.