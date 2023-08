7 Drama Korea Terbaru Fantasi dengan Rating Tertinggi, Ada Drakor My Lovely Liar

Ilustrasi poster drakor. Simak drama Korea terbaru fantasi dengan rating tertinggi, salah satunya ada drakor My Lovely Liar.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak drama Korea terbaru fantasi dengan rating tertinggi, salah satunya ada drakor My Lovely Liar.

Diantara drama Korea terbaru fantasi dengan rating tertinggi ada drakor My Lovely Liar.

Agar tak penasaran, berikut drama Korea fantasi terbaru dengan rating tertinggi salah satunya ada drakor My Lovely Liar.

1. Tale of Nine Tailed (2022)

Berdasarkan Nielsen Korea, rating episode terakhir Tale of the Nine Tailed yakni 5,7 persen.

Kalau dibandingkan dengan drama lain dengan premis serupa, Tale of Nine Tailed jauh lebih unggul.

Pasalnya, dalam drama yang dibintangi oleh Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, dan Kim Bum ini nggak hanya menghadirkan gumiho sebagai legenda.

Ada banyak makhluk yang familier dalam dongeng maupun cerita rakyat Korea yang muncul dalam drama Korea Tale of Nine Tailed.

Sebut saja bulgasari, imugi, pengantin siput, hingga roh kegelapan.

Gumiho dalam Tale of Nine Tailed pun bukan sekadar siluman rubah berekor sembilan yang hidup selama ratusan tahun hingga akhirnya menemukan pujaan hatinya.

2. Black Knight (2023)

Tepatnya drama yang tayang di KBS2 ini dapat rating 10,4 persen.

Reinkarnasi dan karma jadi premis utama dalam Black Knight.

Seorang pebisnis yang secara nggak sengaja berjumpa dengan seorang pegawai agen perjalanan di negara yang asing ternyata punya takdir yang sudah terjalin sejak dua ratus tahun lalu.