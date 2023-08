Alih Fungsi Lahan dan Cuaca Ekstrem Tantangan Ketahanan Pangan di Lampung Timur

Bimbingan Teknis Disverivikasi dengan pemanfaatan serelia lokal untuk solusi ketahanan pangan nasional di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Jumat (4/8/2023).

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI memaparkan tantangan dan potensi ketahanan pangan di Lampung Timur.

Perwakilan Dirjen Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian, David Apriyanto mengatakan, tantangan dan potensi ketahanan pangan di Lampung Timur di antaranya alih fungsi lahan pertanian hingga cuaca ekstrem.

"Kalau bicara padi misalnya, konsumsi kita secara nasional per kapital, per tahun kalau jumlah penduduk menurut BPS itu mencapai 272 juta orang," ungkapnya saat Bimbingan Teknis Disverivikasi dengan pemanfaatan serelia lokal untuk solusi ketahanan pangan nasional di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Jumat (4/8/2023).

Ia menjelaskan, jika jumlah penduduk di Indonesia, mencapai 272 juta jiwa.

Dimana dibutuhkan sekitar 32 ton beras yang harus diproduksi oleh petani.

"Kira-kira, butuh sekitar 31 sampai 32 juta ton beras yang harus diproduksi oleh petani kita," ujarnya.

Hal ini, menurutnya, untuk menyokong ketahanan pangan nasional.

"Supaya ketahanan pangan kita, agar tidak bergantung dengan negara lain supaya menghindari impor jadi kita harus produksi sebesar itu," tuturnya.

Selain itu, ia memaparkan tantangan yang dihadapi oleh petani di Indonesia.

"Tantangannya adalah yang pertama alih fungsi lahan, banyak sawah-sawah produktif kita yang kemudian karena lokasinya sangat strategis," paparnya.

"Menjadi pusat perkembangan ekonomi baru, banyak tumbuh perumahan pemukiman toko-toko ruko-ruko," sambungnya.

Ia mengungkapkan, jika wilayah tersebut akan jadi kota baru dan mengurangi produktivitas pertanian.

"Akan berpengaruh terhadap produktivitas kita, dan saat ini masih di posisi masih sekitar 5 ton per hektar," jelasnya.

Selain alih fungsi, ia menyebutkan, tantangan lain disebabkan oleh cuaca yang ekstrem.