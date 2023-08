Putri Anne Pamer Tato Gambar Hujan di Tengah Isu Cerai dari Arya Saloka

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Putri Anne memamerkan tato barunya yang terletak di lengan kanan saat heboh isu cerai dengan Arya Saloka.

Pada saat memposting tato tersebut, Putri Anne menyinggung arti kesedihan pada tato tersebut yang lantas banyak orang mengaitkannya dengan Arya Saloka.

Istri Arya Saloka, Putri Anne kini berani memposting tato baru yang ada di bagian kanan lengannya.

Melansir pada laman Instagram Putri Anne pada Rabu (02/08/2023), memperlihatkan istri Arya Saloka itu memamerkan foto selfienya.

Memang diketahui, Putri Anne memilih untuk memamerkan rambut pirangnya bewarna merah.

Di foto itu, ibu satu anak tersebut tampak cantik dengan riasan natural.

Ia pun terlihat memakai baju bewarna pink pastel yang makin menunjukkan pesonanya.

Dengan memakai baju terbuka di bagian lengan, tatonya pun terlihat.

Tato tersebut bergambar awan yang menurunkan hujan dan menyiratkan kesedihan.

"A selfie wont hurt nobody, i love my freckles so i dont want to get rid of them," tulis Putri Anne.

Salah satu rekannya pun ikut mengomentari postingan mantan pemain sinetron itu.

"Salfok di tangan hujan, jadi pengen," ungkap akun @salsabillaaudita.

"Jangan ini hujannya sedih," balas Putri Anne.

Usai pamer rambut pirangnya, Putri Anne seolah tak menutupi lagi perubahan yang terjadi pada dirinya.