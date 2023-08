Timezone MBK Hadirkan Promo Potongan Rp 50 Ribu dan Permainan Baru 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung -Timezone Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung menghadirkan promo potongan Rp 50 ribu untuk pembelian tizo yang berlangsung tanggal 4-13 Agustus 2023.

General Manager Marketing Timezone Indonesia Kikie Randini mengatakan, di promo ini, jika pengunjung membayar Rp 300 ribu akan mendapatkan potongan Rp 50 ribu, sehingga yang dibayarkan Rp 250 ribu

Dengan pembayaran Rp 250 ribu tersebut, pengunjung akan mendapatkan 600 tizo.

Pengunjung yang ingin mendapatkan promo ini terlebih dahulu harus download Timezone Fun App, lalu datang ke kasir untuk dibantu dimasukan kode promo FUN50K.

CEO dan Presiden Direktur Timezone Indonesia Naveen H mengatakan, promo ini diberikan Timezone untuk memperkenalkan wajah baru Timezone Mal Boemi Kedaton.

Wajah baru tersebut karena adanya serangkaian permainan baru yang menarik di Timezone Mal Boemi Kedaton.

Dengan mengusung visi menyebarkan kebahagiaan dan menciptakan kenangan tak terlupakan, Timezone menawarkan lebih dari 80 mesin permainan baru, dengan lebih dari 35 buah merupakan mesin permainan terbaru dan paling seru.

Mulai dari permainan klasik seperti bumper car yang tidak pernah ketinggalan zaman, hingga permainan terbaru seperti Need For Speed Heat sampai Avengers yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Lampung.

Variasi dan kualitas permainan yang dihadirkan di Timezone merupakan bukti komitmen Timezone untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pengunjung.

Events and Communications Timezone Indonesia Adhityaswara N menambahkan, need for speed adalah permainan balapan.

"Avengers adalah permainan mendorong bola yang mirip cincin batu thanos,dan jika berhasil mendorong bola akan mendapatkan tiket," kata Adit, Kamis (4/8/2023)

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)