Kapolres Way Kanan Polda Lampung Ajak Tokoh Agama di Baradatu Bersinergi Jaga Kamtibmas. 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo mengunjungi Ustaz Hi.Chumaeri, ZA yang merupakan salah satu tokoh agama di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Anwar Dusun Tanjung Sari Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (5/8/2023).



Saat mengunjungi Ustaz Hi.Chumaeri, ZA, Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo didampingi Kasat Binmas AKP Burhannuddin, Kasat Lantas AKP Elvis Yani, Kasat Intelkam Iptu Asep Komarudin, dan Kapolsek Baradatu Edy Saputra.



Kunjungan itu disambut langsung oleh Ustaz Hi.Chumaeri



Selain sebagai tokoh agama, Ustaz Hi.Chumaeri juga merupakan pengurus Ponpes Miftahul Anwar, anggota ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), dan Pengurus Paguyuban Panginyongan Kabupaten Way Kanan.



AKBP Pratomo Widodo mengajak Ustaz Hi.Chumaeri untuk berpartisipasi dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Menurut AKBP Pratomo Widodo kunjungan ini merupakan salah satu langkah untuk bersinergi agar dapar menangkal radikalisme dan intoleransi demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.



Selan itu, kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan tali silahturahmi antara Polri dengan ICMI dan Paguyuban Panginyongan Kabupaten Way Kanan.



"Kepolisian siap membantu dan bekerjasama dengan MUI dalam hal memberikan sosialisasi, dan bekerjasama dalam hal peningkatan sinergitas untuk menjaga kamtibmas," AKBP Pratomo Widodo.



Ustaz Hi. Chumaeri, ZA dan keluarga merasa sangat senang atas kunjungan Kapolres Way Kanan dan PJU Polres Way Kanan di rumah kediamannya.



Dirinya berharap semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan berkelanjutan.



Dirinya siap membantu dan mendukung Polri khususnya Polres Way Kanan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban, guna mewujudkan situasi kamtibmas di Wilayah Kabupaten Way Kanan menjadi aman dan kondusif.



Ustad Hi. Chumaeri juga mendoakan Kapolres Way Kanan dan seluruh anggota Polres Way Kanan dapat menjalankan tugas di Polres Way Kanan dalam lindungan Allah SWT.



