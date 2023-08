Jenis Kelamin Anak Pertama Pasangan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoeseodibjo 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya juga mengungkap jenis kelamin calon anak pertama mereka.

Seperti diketahui kabar bahagia datang dari pasangan pebulutangkis Indonesia yaitu Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya umumkan kehamilan anak pertama.

Kabar bahagia itu diungkap melalui akun instagram Valencia di @valenciatanoe (06/08/2023) dikutip dari Grid.id.

Di unggahan itu, Valencia mengabarkan bahwa ia akan segera dikaruniai anak.

Valencia Tanoesoedibjo pun sangat bersyukur atas hadiah terindah tersebut.

"One month into our marriage, God gave us the most wonderful gift.

Feeling so thankful, happy and blessed.

Baby girl, we can’t wait to meet you this coming January 2024. Know that you are loved and that you will always have mom and dad rooting for you"

"Satu bulan pernikahan kami, Tuhan memberikan kami hadiah yang paling indah.

Merasa sangat bersyukur, bahagia, dan diberkati.

Sayang, kami tidak sabar untuk bertemu denganmu Januari 2024 mendatang. Ketahuilah bahwa Anda dicintai dan bahwa Anda akan selalu memiliki ibu dan ayah mendukung Anda" tulisnya di akun instagram @valenciatanoe.

Sejumlah artipun ikut berkomentar terkait kehamilan dari Valencia Tanoesoedibjo

felicyangelista_ "Sehat sehat bumilku sayang"