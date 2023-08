JNE Raih Penghargaan PR Person Awards 2023

Istimewa

Foto Bersama setelah pemberian penghargaan bersama. (Dari Kiri) Arif Hatta, Managing Editor The Iconomics. (Kiri Tengah) Bram S. Putro, Founder and CEO The Iconomics. (Kanan Tengah) Eri Palgunadi, Marketing Group Head JNE. (Kanan) Alex Mulya, Director of Brand, Research and Strategy The Iconomics