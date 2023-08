Rincian Dana Hibah Parpol di Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jumlah nominal dana hibah partai politik (parpol) Bandar Lampung merupakan yang terbesar kedua di Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Kepala Kesbangpol Pemkot Bandar Lampung Seraden kepada Tribunlampung.co.id.

Seraden mengatakan, dana hibah yang diterima oleh parpol di Bandar Lampung yakni Rp 3.500 per suara.

Dana hibah parpol di Bandar Lampung berada di bawah Metro.

"Kita (Bandar Lampung) di bawah Kota Metro," ujar Seraden, Senin (7/8/2023).

"Metro itu tahun lalu kalau nggak salah Rp 7 ribu per suara. Tahun ini mungkin lebih besar. Kalau Bandar Lampung tahun lalu Rp 2.650 per suara, tahun ini mengalami kenaikan Rp 3.500 per suara," lanjutnya.

Seraden menjelaskan, meski perbandingan angka terbilang jauh dari Metro, anggota DPRD di Metro jumlahnya jauh lebih sedikit dari Bandar Lampung.

"Kalau Metro jumlah kursinya (anggota dewan) kan lebih sedikit. Kalau di kita lebih banyak," terangnya.

Seraden mengatakan, dana hibah itu biasanya diperuntukkan bagi parpol untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai.

Sementara untuk mendapatkan dana tersebut, lanjut Seraden, caranya cukup mudah.

"Syaratnya hanya beberapa dokumen partai saja. Kami tidak pernah mempersulitnya. Ada yang ajukan, segera kita cairkan," terangnya.

"Bahkan kemarin ini ada dua parpol yang dananya belum diambil-ambil sampai kita telepon. Akhirnya tanggal 1 Agustus kemarin sudah selesai semua dana hibah parpol kami salurkan," pungkasnya.

Besaran dana hibah yang diterima 10 parpol di Bandar Lampung:

1. PDIP