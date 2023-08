11 Rating Drama Korea Terbaru di Agustus 2023, The Uncanny Counter 2 Tidak Goyah

Ilustrasi, Peringkat atau rating drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 tidak mengalami perubahan seperti drakor lainnya.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru, diantaranya drakor The Uncanny Counter 2.

Film drakor The Uncanny Counter 2 menjadi satu dari drama Korea terbaru yang diminati penggemar.

Peringkat atau rating drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 tidak mengalami perubahan seperti drakor lainnya.

Ada drakor The Uncanny Counter 2 dalam update rating drama Korea terbaru periode Agustus 2023.

Rating episode terbaru drama Korea The Uncanny Counter 2 tidak ada perubahan atau stabil.

Sementara, drama Korea terbaru King The Land mengakhiri penayangan dengan rating tinggi.

Drakor The Real Has Come dan Durian’s Affair meningkat di episode terbaru.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Senin (7/8/2023).

1. The Uncanny Counter 2

Episode terbaru The Uncanny Counter 2 ratingnya stabil sama seperti episode sebelumnya yakni 4,8 persen.

Rating The Uncanny Counter 2 sempat naik di angka 5,4 persen.

Drakor terbaru The Uncanny Counter 2 memulai penayangan perdananya dengan mencetak rating 3,9 persen.

The Uncanny Counter 2 mengangkat kisah roh jahat dari akhirat yang turun ke Bumi.

Roh tersebut berusaha untuk mencari kehidupan abadi dengan melakukan segala cara hingga menimbulkan masalah di dunia manusia.