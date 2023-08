Kapolres Way Kanan Polda Lampung Hadiri Istighosah Tahun Baru Islam di Dusun Sinar Baru

Kapolres Way Kanan hadiri istighosah dan pengajian akbar peringatan tahun baru Islam 1445 H.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo hadiri istighosah dan pengajian akbar peringatan tahun baru Islam 1445 H.

Momen yang diikuti jajaran Polda Lampung itu sekaligus untuk peletakan batu pertama gedung NU dan musala di Dusun Sinar Baru Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan, Senin (7/8/2023).

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo menyampaikan pembinaan dan penyuluhan terhadap jamaah yang hadir dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas kondusif.

"Pengajian seperti ini merupakan sarana yang efektif untuk lebih mendekatkan diri serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT," ujarnya.

"Selain itu saya berharap, dengan kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Way Kanan," sambung dia.

Sehingga tercipta ukhuwwah Islamiyyah untuk menghindari adanya perbuatan intoleransi antar umat beragama.

Acara turut dihadiri Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dan Asisten 1 Kabupaten Way Kanan Saelan.

PJU Polres Way Kanan, Kepala Kemenag, Camat Umpu Semenguk, Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba, Ketua PCNU Way Kanan K.H Nur Huda, tokoh adat, agama, masyarakat dan pemuda Kabupaten Way Kanan.

