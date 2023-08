MAXstream Telkomsel Luncurkan Film Horor Primbon, Hadirkan Konten Orisinal Bernuansa Kearifan Lokal

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Telkomsel melalui MAXstream berkolaborasi dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures merilis film 'Primbon' yang tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 10 Agustus 2023.

Hadir dengan genre horor bernuansa kearifan lokal, film 'Primbon' merupakan film ke-8 produksi MAXstream yang tayang di bioskop Tanah Air selama 2023.

Kerjasama ini adalah lanjutan komitmen sebagai digital lifestyle driver yang konsisten menghadirkan ragam konten digital berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital pelanggan.

"Sebagai hasil kolaborasi bersama para pegiat dan talenta kreatif perfilman tanah air, film 'Primbon' menjadi bukti nyata komitmen Telkomsel dalam membuka semua peluang kemajuan di setiap fase kehidupan masyarakat, dengan konsisten menghadirkan lebih dari 300 ragam konten video orisinal berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital pelanggan yang maksimal," urai Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana.

Melalui MAXstream, platform video yang menjadi the home of Indonesian quality content sekaligus produser film yang hadir untuk semua penikmat film maupun sineas dalam negeri, Telkomsel meluncurkan film ke-8 yang tayang di bioskop Tanah Air selama 2023.

Setelah sebelumnya berkolaborasi untuk perilisan film ‘Perjanjian Ghaib’, MAXstream kembali bekerjasama dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures dalam film ‘Primbon’.

"Kami berharap, penayangan film yang sarat akan unsur budaya dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat ini juga dapat diterima dengan baik oleh para penonton, khususnya bagi para penikmat film bergenre horor," katanya lagi.

Mengambil latar lokasi utama di Jawa Tengah yang mengangkat nuansa kearifan lokal tentang primbon sebagai bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, film ini disutradarai Rudi Soedjarwo dan diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama.

Seperti Happy Salma, Nugie, Flavio Zaviera, Chicco Kurniawan, Azela Putri, Jajang C. Noer, Oppie Andaresta, Septian Dwi Cahyo, hingga Ony Seroja Hafiedz.

Film 'Primbon' mengambil kisah dari kejadian hilangnya seorang anak bernama Rana (Flavio Zaviera), yang diyakini telah meninggal dunia saat melakukan pendakian gunung bersama temannya, Janu (Chicco Kurniawan).

Namun, sang ibu, Dini (Happy Salma), tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan dengan teguh memegang keyakinan bahwa putrinya masih hidup.

Keajaiban terjadi ketika Rana kembali pulang setelah sebuah tahlilan.

Mereka yang hidup dengan mengandalkan primbon sebagai pegangan, percaya bahwa Rana yang kembali ini bukanlah manusia. Siapa kah yang sebenarnya kembali pulang ke rumah? Misteri ini yang menjadi daya tarik film dengan rangkaian jalur cerita yang seru.

MAXstream sendiri merupakan platform video dari Telkomsel yang menayangkan beragam konten hiburan digital dalam bentuk video-on-demand dan memproduksi film yang dapat dinikmati di berbagai kanal penayangan.

Mulai dari bioskop, platform Over the Top (OTT), hingga Free to Air (FTA). Sejak peluncurannya pada 2018, MAXstream telah menghadirkan lebih dari 300 konten film dan serial orisinal, diunduh oleh sebanyak 34 juta pelanggan, dan kini telah mencatatkan jumlah active user sebanyak 11 juta pelanggan.

Informasi lebih lanjut berbagai konten MAXstream dapat diakses melalui laman telkomsel.com/maxstream, media sosial @MAXStream.tv, serta aplikasi MAXstream di Play Store & App Store.

