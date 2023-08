Inge Anugrah bersyukur kini tinggal sendirian tanpa Ari Wibowo. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Inge Anugrah bersyukur kini tinggal sendirian dan mengaku tak kesepian tanpa Ari Wibowo.

Alih-alih tenggelam dalam keterpurukan, Inge Anugrah malah bersyukur menjalani masa-masa kesendiriannya usai dicerai Ari Wibowo.

Dikatakan Inge Anugrah, hidup sendiri adalah zona nyaman tanpa Ari Wibowo.

"No, definitely not (tidak kesepian, sama sekali), meskipun aku tinggal sendiri. Tapi mungkin karena dari dulu aku selalu tinggal sendiri di luar kan, baik itu di Kanada, baik itu di Australia, selalu sendiri," tutur Inge, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (12/8/2023).

Ia mengaku sudah terbiasa dengan kesendirian.

"Jadi udah biasa, balik lagi sendiri gini kayak in my element gitu," imbuh Inge.

Dia juga bersyukur, tempat tinggalnya kini sangat aman.

"Dan aku bersyukurnya tempatnya juga sangat safe, bersih, segala macem, jadi I like it here," tegasnya.

Inge merasa, setelah kini hidup sendiri ia merasa makin terberkati.

"Sangat (merasakan berkat Tuhan)," bebernya.

Inge Anugrah bersyukur dan tak merasa kesepian tinggal sendiri. (Tangkap layar YouTube Melaney Ricardo)

Dalam kesempatan yang sama, Inge Anugrah membenarkan dirinya batal ngekos.

Dalam pengakuannya kepada Melaney Ricardo, Inge mengaku sudah mampu membayar apartemen sehingga tak perlu lagi ngekos.

Mulanya, Melaney menanyakan keinginan Inge ngekos di awal dirinya digugat cerai oleh Ari.

"Tapi kan Inge bilangnya kemarin pengin ngekos?" tanya Melaney.