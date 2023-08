Kapolsek Way Serdang Polda Lampung Pimpin Pengamanan Pengajian Akbar di Desa Panca Warna

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Jajaran Polsek Way Serdang, Polres Mesuji, Polda Lampung, melakukan pengamanan pengajian akbar dalam rangka HUT ke-40 Desa Panca Warna, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, HUT RI ke-78, dan Tahun Baru Islam 1445 H, bertempat di lapangan desa setempat, Kamis (10/8/2023) pagi.

Pengajian akbar yang diamankan oleh Polsek Way Serdang, Polres Mesuji, Polda Lampung dihadiri Pengasuh Ponpes Bina Anak Soleh Yogyakarta KH. Drs. Ustadz Wijayanto, Camat Way Serdang Drs. Firuzi, Anggota Dewan Provinsi Lampung H. Suprapto, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Hj. Elfianah, Kades Panca Warna Abdul Kodir Jaelani, Kepala Desa Se-Kecamatan Way Serdang, dan jamaah.

Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsek Way Serdang Iptu Bambang P.

Sebanyak 50 personil gabungan di kerahkan untuk pengamanan ini.

"50 personil gabungan itu terdiri dari anggota Polsek Way Serdang dan Sabhara Polres Mesuji," kata Iptu Bambang

Menurut Iptu Bambang pengamanan pada sebuah acara sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kepolisian, dengan tujuan menjaga situasi yang aman dan kondusif, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar sampai selesai.

Dirinya berharap, dengan dilakukan pengamanan, masyarakat dapat mengikuti acara dengan hikmat dan khusuk, sehingga dapat menyerap dan menerapkan Ilmu yang di dapat dalam kehidupan sehari hari.

