Polres Way Kanan Polda Lampung Bagikan 8 Ribu Liter Air Bersih di KM 8 Blambangan Umpu

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan aksi bagi-bagi air bersih di KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Jumat (11/8/2023).

Aksi bagi-bagi air bersih ini dipimpin langsung Kasat Samapta Polres Way Kanan, Polda Lampung, Iptu Jahtera bersama personel Samapta menggunakan kendaraan Armored Water Canon (AWC).

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Samapta Iptu Jahtera menyampaikan ada 8 ribu liter air bersih yang dibagikan.

Pembagian air bersih terlebih dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pembagian ini sekaligus sebagai rasa toleransi kepada warga.

Warga yang kesulitan air bersih bisa terbantu dengan adanya pembagian air bersih ini.

Walaupun belum semua daerah terjangkau, namun Iptu Jahtera bersyukur karena bantuan air bersih tersebut dapat sedikit membantu mengatasi kekeringan

"Pembagian air bersih ini akan kami laksanakan secara rutin,” ujar Iptu Jahtera

Menurut Iptu Jahtera, pembagian air bersih ini karena saat ini kondisi cuaca sedang mengalami fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian Tengah (el nino).

(Tribunlampung.co.id)