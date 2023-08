Bukan Pinkan Mambo, Michelle Ashley Sebut Ashanty Ibu Idamannya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Michelle Ashley, anak Pinkan Mambo sebut Ashanty sebagai ibu impiannya.

Michelle Ashley bahkan berharap Pinkan Mambo bisa belajar dari istri Anang Hermansyah, Ashanty.

Walaupun Michelle Ashley menyebut Ashanty sebagai ibu impiannya, dia juga menambahkan bukan berarti melupakan Pinkan Mambo sebagai ibu kandung.

Michelle Ashley hanya mengatakan bahwa dirinya begitu menyukai Ashanty yang begitu perhatian.

Terlebih ibu sambung Aurel Hermansyah tersebut juga sempat memeluknya ketika Michelle Ashley bercerita soal pengalaman dilecehkan ayah tiri.

"Buat aku bunda [Ashanty] seorang ibu yang aku impikan, so mungkin sebagai bukan melupakan mamiku juga, tapi aku suka banget," kata Michelle Ashley, anak Pinkan Mambo dilansir dari Cumicumi, Sabtu (12/8/2023).

"Dari aku aku sih cukup, aku masih ada seorang ibu bagaimana pun pas di podcast aku merasa kayak itu loh yang aku pengen dari seorang ibu, aku ingin pelukannya, aku ingin perhatiannya," kata Michelle Ashley.

Diakui Michelle Ashley, dia masih sempat menerima perhatian lain dari Ashanty selepas mereka berbincang.

Ashanty juga mengatakan bahwa dirinya mengizinkan anak Pinkan Mambo untuk menghubunginya setiap kali merasa sedih lagi.

"Habis itu di DM aku bilang call me in you need anything, call me if you feeling low. Terus dibilang nanti ketemu lagi ya. I respect her so much. Kita baru ketemu sekali, tapi ya I love her," ujar Michelle Ashley.

Lebih lanjut, Michelle Ashley mengatakan dirinya begitu tersentuh ketika Ashanty memahami perasaannya hingga membuatnya merasa disayang.

Oleh karena itu, dara 17 tahun ini berharap Pinkan Mambo bisa belajar dari istri Anang Hermansyah.

"Dan aku berharap ibuku juga bisa melihat itu dan belajar dari dia (Ashanty)."

"Yang aku butuhkan tuh cuman pelukan dari seorang ibu yang bisa mengerti keadaan aku gimana, cukup mendengarkan dan ada buat aku," tuturnya.