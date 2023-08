Inge Anugrah Bersyukur Uangnya Cukup Buat Tinggal di Apartemen Walau Sendirian

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Inge Anugrah bersyukur uangnya cukup buat tinggal di Apartemen walau cuma sendirian.

Diketahui Inge Anugrah sudah tidak tinggal bersama dengan Ari Wibowo dan anak-anaknya lagi.

Istri Ari Wibowo, Inge Anugrah pilih tinggal di Apartemen karena mempunyai uang.

Sehingga Inge Anugrah tidak jadi indekos saat proses cerainya dengan Ari Wibowo berjalan.

Diketahui Inge Anugrah sedang proses cerai dengan sang suami Ari Wibowo.

Saat ini, Inge Anugrah tinggal sendiri tanpa anak-anaknya hasil pernikahan dengan Ari Wibowo.

Meski telah tinggal seorang diri, Inge Anugrah mengaku merasa tidak kesepian.

Inge Anugrah mengatakan dirinya sudah terbiasa tinggal sendirian.

"No, definitely not (tidak kesepian, sama sekali), meskipun aku tinggal sendiri. Tapi mungkin karena dari dulu aku selalu tinggal sendiri di luar kan, baik itu di Kanada, baik itu di Australia, selalu sendiri," tutur Inge, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (12/8/2023).

Ia mengaku sudah terbiasa dengan kesendirian.

"Jadi udah biasa, balik lagi sendiri gini kayak in my element gitu," imbuh Inge.

Dia juga bersyukur, tempat tinggalnya kini sangat aman.

"Dan aku bersyukurnya tempatnya juga sangat safe, bersih, segala macem, jadi I like it here," tegasnya.

Inge merasa, setelah kini hidup sendiri ia merasa makin terberkati.