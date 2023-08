Inge Anugrah Tak Kapok Nikah, Ungkap Kriteria Calon Suami Baru

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Inger Anugrah ungkap kriteria calon suami baru meski belum resmi bercerai dengan Ari Wibowo.

Gagal menikah ternyata tak membuat Inge kapok membangun rumah tangga. Sebaliknya, dia pun berharap bisa menemukan pasangan lagi setelah bercerai dengan suaminya.

Terlebih, ibu dua anak ini juga masih percaya akan cinta sejati.

"Aku masih percaya akan cinta kok, masih butuh disayang, butuh dikado, butuh dielus-elus, I'm still a woman," ungkap Inge di YouTube Melaney Ricardo dikutip Minggu (13/8/2023).

Lebih lanjut, Inge Anugrah membocorkan kriteria calon suami barunya.

Dia ternyata menginginkan sosok pria yang memiliki jiwa petualang.

"Aku justru suka kalau dia orangnya petualang juga, yang bisa aku ajak tracking, bisa aku ajak nyari goa," ujar Inge.

Selain itu, Inge berharap calon suaminya setia dengan pasangan.

"Loyal udah pasti, suka olahraga, karena kalau hobinya sama kan enak, workout bareng. Untuk adventurous kan butuh fisik yang fit juga," lanjutnya.

"Nggak petakilan, nggak introvert banget. Tapi seneng rumah. Lebih bisa menikmati rumah, menikmati keberadaan aku," jelasnya.

Sebelumnya, Inge Anugrah bahagia kini tinggal sendirian dan mengaku tak kesepian tanpa Ari Wibowo.

Alih-alih tenggelam dalam keterpurukan, Inge Anugrah kini bersyukur menjalani masa-masa kesendiriannya usai dicerai Ari Wibowo.

Dikatakan Inge Anugrah, hidup sendiri adalah zona nyaman baginya tanpa Ari Wibowo.

"No, definitely not (tidak kesepian, sama sekali), meskipun aku tinggal sendiri. Tapi mungkin karena dari dulu aku selalu tinggal sendiri di luar kan, baik itu di Kanada, baik itu di Australia, selalu sendiri," tutur Inge, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (12/8/2023).