Michelle Ashley Berharap Pinkan Mambo Seperti Ashanty: Aku Butuh Pelukan

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berita seleb terkini anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley mengungkap isi hatinya setelah bertemu dengan Ashanty di sebuah podcast.

Saat podcast bersama Ashanty, Michelle Ashley mendapatkan perhatian dan pelukan hangat tidak seperti Pinkan Mambo.

Hal itu didapatkan anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley setelah menceritakan kisah pelecehan yang didapatinya dari sang ayah tiri kepada Ashanty.

Michelle mengaku bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan orang asing, namun dapat memperlihatkan kasih sayang dengan tulus seperti Ashanty.

Gadis berusia 17 tahun ini pun langsung jatuh hati dengan sikap ibu sambung Aurel Hermansyah itu.

“Terus habis itu dia DM aku, bilang 'call me if you need anything, call me if you feeling alone'. Terus dia bilang 'nanti ketemu lagi ya'. I respect her so much. Kita baru ketemu sekali, tapi ya... i love her," cerita Michelle Ashley, dilansir dari YouTube Cumicumi, Minggu (13/8/2023).

Michelle pun berharap ibunya, Pinkan Mambo dapat mencontoh sikap yang ditunjukkan Ashanty.

Pasalnya, lanjut Michelle, selama ini ia hanya butuh didengar dan mendapatkan pelukan hangat dari Pinkan Mambo.

Namun, ia mendapatkan hal tersebut dari Ashanty, seseorang yang baru dikenalnya.

"I hope my mom can see and learn from her. Perhatiannya of course, terus yang aku butuhkan juga cuman pelukan dari seorang ibu yang bisa ngertiin keadaan aku gimana dan cukup mendengarkan juga ada buat aku," imbuhnya.

Michelle merasa sangat dicintai oleh Ashanty setelah mendapatkan pelukan hangat.

Ia merasa kebebasan emosi yang diberikan Ashanty membuatnya merasa sangat dicintai.

Michelle pun berulang kali memuji ibu Arsy dan Arsya itu dan menyebut Ashany sebagai sosok ibu yang sangat baik.

“I feel so much love by her,” pungkasnya.