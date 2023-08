11 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, Drakor The Uncanny Counter 2 Anjlok

Ilustrasi pemain drakor The Uncanny Counter 2 yang tingkat ratingnya mengalami penurunan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru, diantaranya drakor The Uncany Counter 2.

Serial drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 termasuk dalam drakor yang ikut dicari tingkat ratingnya.

Sebab setiap drama Korea terbaru selalu mengalami perubahan tingkat rating termasuk drakor The Uncanny Counter 2.

Berikut deretan hasil rating drama Korea terbaru Agustus 2023, termasuk dengan drakor The Uncanny Counter 2.

Kantor riset Nielsen Korea mencatatat rating drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 mengalami penurunan. Begitu pula dengan drakor My Dearest.

Sementara itu, drakor Durian's Affair justru tampil melesat.

Drakor Behind Your Touch juga membuka penayangan mereka dengan hasil yang menjanjikan.

Selain itu, kabar baik juga dialami oleh drakor The Real Has Come.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Minggu (13/8/2023).

1. The Uncanny Counter 2

The Uncanny Counter 2 harus mengalami kepahitan di episode kelima.

Pada penayangan episode terbarunya, serial ini mendapatkan skor sekitar 4,1 persen.

Sementara itu, sebelumnya mereka meraih rating 4,8 persen.

Rating The Uncanny Counter 2 juga diketahui sempat naik di angka 5,4 persen.