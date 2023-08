5 Drama Korea Terbaru Dibintangi Kim Rae Won dengan Rating Tertinggi, Drakor Doctors Teratas

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating untuk drama Korea terbaru yang miliki rating tertinggi dibintangi Kim Rae Won.

Ada 5 drakor yang dibintangi Kim Rae Won berhasil mendapatkan rating tertinggi.

Dari 5 drama Korea terbaru tersebut, drakor Doctors yang dibintangi Kim Rae Won dapat rating paling tinggi.

Berikut drama Korea terbaru Kim Rae Won dengan rating tertinggi yang pernah diperoleh.

1. L.U.C.A.: The Beginning (2021)

Menurut Nielsen Korea, drama korea ini meraih rating 5,3 persen.

Drama ini menceritakan tentang Ji-O (Kim Rae-Won) memiliki kekuatan dan rahasia khusus, tetapi dia tidak tahu siapa dia sebenarnya.

Gu-Reum (Lee Da-Hee) adalah seorang detektif. Ketika dia memutuskan suatu tindakan, dia tidak akan berubah apa pun yang terjadi.

2. Black Knight: The Man Who Guards Me (2017)

Tepatnya drama yang tayang di KBS2 ini dapat rating 10,4 persen.

Seorang pria mempertaruhkan nasib untuk wanita yang dicintainya.

Soo-Ho (Kim Rae-Won) adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal di luar negeri. Mereka yang menentang Soo-Ho sepertinya selalu mengalami kemalangan. Dia memutuskan untuk pergi ke Korea Selatan mencari Hae-Ra (Shin Se-Kyung), tapi pertama-tama dia pergi ke Slovenia.

Sharon (Seo Ji-Hye) di butik, dia membuka matanya dan menemukan mantel kasmir ungunya. Setelah itu, orang-orang yang menyusahkannya menderita kemalangan. Dia pergi ke Slovenia dan bertemu Soo-Ho. Nasib mereka telah terjalin sejak kehidupan masa lalu mereka.

3. Doctors (2016)