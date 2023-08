5 Drama Korea Terbaru Kim Rae Won dengan Rating Tertinggi, Termasuk The First Responders 2

Ilustrasi poster drakor. Ini drama Korea terbaru Kim Rae Won dengan rating tertinggi, termasuk ada drakor The First Responders 2.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ini drama Korea terbaru Kim Rae Won dengan rating tertinggi, termasuk ada drakor The First Responders 2.

Drama Korea terbaru Kim Rae Won rating tertinggi salah satunya The First Responders 2.

Agar tak penasaran, berikut drama Korea terbaru Kim Rae Won ada drakor terbaru The First Responders.

1. L.U.C.A.: The Beginning (2021)

Menurut Nielsen Korea, drama korea ini meraih rating 5,3 persen.

Drama ini menceritakan tentang Ji-O (Kim Rae-Won) memiliki kekuatan dan rahasia khusus, tetapi dia tidak tahu siapa dia sebenarnya.

Gu-Reum (Lee Da-Hee) adalah seorang detektif. Ketika dia memutuskan suatu tindakan, dia tidak akan berubah apa pun yang terjadi.

2. Black Knight: The Man Who Guards Me (2017)

Tepatnya drama yang tayang di KBS2 ini dapat rating 10,4 persen.

Seorang pria mempertaruhkan nasib untuk wanita yang dicintainya.

Soo-Ho (Kim Rae-Won) adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal di luar negeri. Mereka yang menentang Soo-Ho sepertinya selalu mengalami kemalangan. Dia memutuskan untuk pergi ke Korea Selatan mencari Hae-Ra (Shin Se-Kyung), tapi pertama-tama dia pergi ke Slovenia.

Sharon (Seo Ji-Hye) di butik, dia membuka matanya dan menemukan mantel kasmir ungunya. Setelah itu, orang-orang yang menyusahkannya menderita kemalangan. Dia pergi ke Slovenia dan bertemu Soo-Ho. Nasib mereka telah terjalin sejak kehidupan masa lalu mereka.

3. Doctors (2016)

Drama SBS ini mendapat rating 20,8 persen.