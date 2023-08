Dulu Inge Anugrah Cari Kosan, Kini Istri Ari Wibowo Tinggal di Apartemen Mewah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sempat cari kosan, Inge Anugrah kini tinggal di apartemen mewah.

Bahkan apartemennya itu memiliki lift pribadi di dalamnya dan terletak di kawasan Pondok Indah.

"Ini apakah gara-gara sekarang diangkat jadi direktur, sekarang bisa punya apartemen di Pondok Indah?" tanya Melaney di YouTube Melaney Ricardo, dikutip Senin (14/8/2023).

"Salah satunya," jawab Inge.

Diakui Inge, dia mendapatkan tempat tinggal berkat temannya yang seorang agen properti.

Bahkan dirinya juga mendapatkan keringanan biaya.

"Kebetulan temen aku mainnya di properti, setelah aku punya budget, aku tanya sama temenku, ada enggak di Jakarta dengan budget segini?" ucap Inge.

"'Gini aja, gimana kalau the first three month (tiga bulan pertama) aku bantu kamu, kamu bayar setengah aja dari harga rent,'" kata Inge menirukan ucapan temannya.

Lebih lanjut, ibu dua anak ini kemudian mengungkapkan alasan temannya rela membantunya yang memiliki budget terbatas untuk sebuah tempat tinggal.

"'Aku percaya kamu tipe pekerja keras, setelah tiga bulan, kamu baru bayar full.'"

"Dia juga pengin aku berhasil, pengin aku sukses," imbuh Inge mengulang perkataan temannya itu.

Soal keinginannya dulu yang mencari kosan setelah bercerai dari Ari Wibowo, Inge Anugrah mengatakan dia bukanlah membuat gimmick.

Dia menyebut bahwa uangnya memang hanya cukup untuk menyewa kamar kosan alih-alih apartemen mewah.

Terlebih, dia juga kala itu belum memiliki pekerjaan.