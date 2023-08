Tak Tega Lihat Ari Wibowo Dibully, Anak Inge Anugrah Nekat Bohong Ibu Punya Selingkuhan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kenzo, anak Inge Anugrah nekat bohong ke publik terkait dengan ibunya yang memiliki selingkuhan.

Hal tersebut dilakukan Kenzo karena tak tega melihat ayahnya, Ari Wibowo ramai dihujat netizen.

Dia bahkan sampai mengatakan lebih memilih untuk tinggal bersama sang ayah saat orangtuanya bercerai.

Kebohongan Kenzo itu diungkap oleh Inge Anugrah ketika berbincang dengan Maia Estianty.

Diakui Inge, ucapan Kenzo tersebut berhasil membuatnya bersedih.

"Sempat waktu itu ada satu footage Kenzo ngomong di depan wartawan, itu aku sebenarnya aku sedih, kasihan banget sama Kenzo," kata Inge Anugrah di kanal YouTube Maia AlelDul TV, dikutip Senin (14/8/2023).

"Kenzo juga sudah langsung aku ajak ngomong itu, malam (setelah) aku tahu bahwa dia waktu itu sama Ari harus ngomong di depan wartawan," sambungnya.

Lebih lanjut, perempuan 42 tahun ini mengatakan bahwa Kenzo terpaksa melakukannya demi bisa mengembalikan citra baik sang ayah.

Pasalnya saat Inge Anugrah digugat cerai, Ari Wibowo memang sempat dibanjiri hujatan lantaran dituding pelit.

"Akhirnya aku tahu bahwa Kenzo itu cuma kasihan karena saat itu Ari kan di-bully banget sama netizen, kayak namanya dijelekin banget. Dia cuma mau menolong, kayak memperbaiki imej," imbuh Inge Anugrah.

Akan tetapi, Inge menambahkan bahwa putranya tersebut tidak sepenuhnya bohong.

Dia menyebut bahwa Kenzo mengaku lebih ingin tinggal bersama Ari Wibowo karena masalah finansial.

"Aku tanya, 'Kenapa Kenzo bilang bahwa Daddy lebih take care kalian?'"

"(Kenzo menjawab) 'Well Mommy, what I meant was financially (Ma, sebenarnya maksudku lebih bisa secara finansial)' Karena Kenzo nyadar bahwa memang financially si bapak lebih bisa."