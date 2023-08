11 Rating Drama Korea Terbaru di Agustus 2023, Heartbeat Melonjak Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Ada drakor Heartbeat dalam update rating drama Korea terbaru periode Agustus 2023.

Perolehan rating Heartbeat melonjak naik setelah sempat merosot.

Begitu pula dengan dua drama Korea terbaru lainnya, My Lovely Liar dan No Others yang mengalami peningkatan.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Selasa (15/8/2023).

1. Heartbeat

Episode terbaru Heartbeat mencetak rating 2,6 persen, melonjak naik dari perolehan sebelumnya yang merosot di angka 2 persen untuk dua episode.

Sebelumnya, rating Heartbeat di angka 2,4 persen yang meningkat dari 1,9 persen.

Rating Heartbeat juga sebelumnya sempat meningkat di angka 2,5 persen dari 2,3 persen.

Rating Heartbeat kembali menurun di angka 2,8 persen, sebelumnya juga menurun 2,9 persen dari 3,1 persen.

Drakor terbaru yang tayang pada 26 Juni 2023 ini, bercerita tentang pria setengah vampir dan manusia bernama Sun Woo Hyeol.

2. My Lovely Liar

Rating My Lovely Liar perlahan naik di angka 3 persen dari 2,9 persen.

My Lovely Liar sempat menurun di angka 2,8 prsen.

Di episode sebelumnya, ratingnya meningkat dia angka 3 persen dari 2,6 persen.