Jalin Sinergi, Kapolres Way Kanan Polda Lampung Sambangi Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo bersilaturahmi ke sejumlah forkopimda kabupaten setempat untuk jalin sinergitas.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo bersilaturahmi ke sejumlah forkopimda kabupaten setempat untuk jalin sinergitas, Rabu (16/8/2023).

Orang nomor satu di jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung, ini bertandang dan menemui sejumlah pejabat terkait.

Antara lain Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan yang kebetulan lokasinya cukup berdekatan.

Atas sambutan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Muhamad Ismail Hamid, Kapolres menuturkan rasa terimakasihnya karena telah menyambut dirinya bersama rombongan dengan ramah.

"Tujuan kunjungan dalam rangka menjalin dan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga kondusifitas kamtibmas di Way Kanan," ujar kapolres.

Pratomo meminta dukungan dan do’a restu dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres Way Kanan, dalam waktu berjalan, apabila Pengadilan membutuhkan bantuan personel untuk mengamankan jalannya sidang ataupun kegiatan lainnya, kami siap membantu, ujar Kapolres.

Usai kegiatan di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, kapolres dan rombongan berlanjut mengunjungi Kantor Kejaksaaan Negeri Way Kanan di sambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan Afrillianna Purba, beserta Pejabat utama Kejaksaan Negeri Kabupaten Way Kanan.

Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan menyambut baik kedatangan Kapolres Way Kanan dan rombongan, diharapkan dalam silaturahmi saat ini bisa dapat mempererat hubungan silaturahmi antara pihak Kepolisian Way Kanan dan Kejaksaan Negeri yang selama ini sudah berjalan baik.

Kapolres menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Way Kanan atas sambutannya dan siap berkerja sama meningkatkan solidaritas dalam hal penanganan perkara tindak pidana sampai dengan penyelesaian berkas perkara sehingga dapat lancar sampai dengan tingkat Peradilan.

"Saya menitipkan anggota Polres Way Kanan untuk ke depannya dapat berkoordinasi dan melakukan kerjasama serta sharing dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penyelesaian berkas perkara,” ungkapnya.

Pratomo berharap dengan adanya silaturahmi ini semoga membuat semakin kuatnya sinergitas dan kekompakan antara Polres Way Kanan dengan Kejaksanan Negeri Way Kanan dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu semakin solid.

Kedatangan Kapolres didampingi pejabat utama Polres Way Kanan diantaranya Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra, Kasat Narkoba AKP Sigit Barazili, Kasat Lantas AKP Elvis Yani dan Kasat Intelkam IPTU Asep Komarudin.

