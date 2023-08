Telkomsel Raih Penghargaan Kategori Mobile Broadband Ookla Speedtest Awards

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Telkomsel mendapatkan pengakuan di tingkat global dengan meraih seluruh perhargaan sekaligus di ajang Ookla® Speedtest Awards™ untuk periode Januari - Juni 2023.

Penghargaan yang diraih Telkomsel antara lain pada kategori Best Mobile Network, Best Mobile Coverage, Fastest Mobile Network, Top-Rated Mobile Network, Best Mobile Video Experience,dan Best Mobile Gaming Experience.

Pencapaian tersebut merupakan salah satu hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan Telkomsel.

Mulai dari pemerataan akses jaringan broadband, penerapan inovasi teknologi telekomunikasi terkini, serta ragam produk dan layanan gaya hidup digital yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Telkomsel menyampaikan apresiasi atas laporan yang dikeluarkan dan penghargaan yang telah diberikan Ookla.

Pengakuan ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi Telkomsel dalam menghadirkan pengalaman konektivitas digital terbaik bagi seluruh pelanggan.

"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kapabilitas jaringan broadband yang merata dan setara, guna semakin membuka lebih banyak peluang kemudahan bagi masyarakat dalam menikmati pengalaman gaya hidup digital terdepan yang didukung penerapan teknologi jaringan broadband terdepan dari Telkomsel,” kata Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan.

Direktur Network Telkomsel Nugroho menambahkan, penghargaan dari Ookla ini semakin mengukuhkan posisi Telkomsel sebagai leading digital telco company di Indonesia.

Baca juga: MAXstream Telkomsel Luncurkan Film Horor Primbon, Hadirkan Konten Orisinal Bernuansa Kearifan Lokal

Baca juga: Sederet Artis Bakal Meriahkan Telkomsel Awards 2023 pada 21 Juli, Ada Rapper Asal Korsel

Terus berupaya melampaui ekspektasi dalam menghadirkan layanan dan konektivitas digital berkualitas bagi seluruh pelanggan, serta menjadi penggerak dalam mengakselerasi ekosistem digital bangsa dengan lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Kami menjadikan momentum ini untuk terus melaju meningkatkan kapabilitas konektivitas digital yang andal, cepat, dan merata melalui terobosan inovasi yang memanfaatkan teknologi terkini guna membuka semua peluang untuk mewujudkan Indonesia Maju,” ujar Nugroho.

Dalam laporan Ookla periode Januari – Juni 2023, Telkomsel mengukuhkan posisinya pada kategori Best Mobile Coverage dengan capaian coverage score 887, dimana pada kategori tersebut Telkomsel dinilai sebagai operator yang memiliki cakupan infrastruktur yang merata dan mampu menyediakan konektivitas yang andal, bahkan di daerah-daerah dengan tantangan geografis, di mana sekira 98,00 persen pelanggan telah terlayani oleh jaringan broadband 4G/LTE Telkomsel.

Selain itu untuk kategori Fastest Mobile Network Telkomsel memiliki kecepatan akses broadband tertinggi di Indonesia dengan capaian Speed Score 35.33 yang menghadirkan rata-rata kecepatan download 26,74 Mbps dan kecepatan upload 12,98 Mbps.

Capaian terbaik pada dua kategori tersebut menempatkan Telkomsel sebagai peraih predikat di kategori Best Mobile Network untuk ketiga kalinya, di mana semakin menegaskan konsistensi Telkomsel sebagai connectivity enabler yang mampu menghadirkan konektivitas tercepat dengan cakupan jaringan terluas di Indonesia.

Telkomsel juga unggul untuk kategori Best Mobile Video Experience dengan meraih Video Score 69.92, hal ini menunjukan bahwa Telkomsel senantiasa memastikan pelanggan dapat menikmati konten video dengan lancar melalui jaringan broadband berteknologi terdepan yang andal dan berkualitas tinggi.