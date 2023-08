H&M Lampung City Mall Grand Opening, Pelanggan Bisa Main Lucky Ball Game

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - H&M Lampung City Mall resmi grand opening, Kamis (17/8/2023).

Store Manager H&M Lampung City Mall Fitria mengatakan, gerainya berada di lantai 1 Lampung City Mall.

H&M Lampung City Mall merupakan gerai pertama di Lampung atau yang ke-64 di Indonesia.

Menyambut grand opening H&M Lampung City Mall, setiap pelanggan yang melakukan pembelian Rp 550 ribu pada tanggal 17-20 Agustus 2023 dapat bermain lucky ball game.

"Permainan lucky ball game ini berhadiah voucher dan diskon menarik," kata Fitria seusai grand opening.

Selain itu, hingga 21 Agustus 2023 pelanggan bisa mendapatkan diskon hingga 25 persen untuk pembelian barang dengan harga normal.

Bertepatan dengan grand opening H&M Lampung City Mall, ada voucher belanja Rp 1 juta untuk pelanggan 1-10, voucher belanja Rp 350 ribu untuk pelanggan 11-50, dan voucher belanja Rp 150 ribu untuk pelanggan 51-200.

Untuk mendapatkan voucher belanja tersebut, pelanggan telah mengantre sejak sebelum Lampung City Mall dibuka.

H&M Lampung City Mall pun membagikan hadiah tambahan yang salah satunya ada totebag eksklusif untuk pelanggan yang sudah mengantre.

Tak hanya itu, H&M Lampung City Mall juga menyediakan photo booth.

Pelanggan bebas foto di photo booth tersebut tanpa minimal pembelian.

Fitria menjelaskan, H&M Lampung City Mall adalah toko yang menjual berbagai koleksi pria, wanita, dan anak-anak dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Saat ini H&M Lampung City Mall memiliki koleksi terbaru pria, wanita, dan anak-anak.

Country Manager PT Hindo The Franchised Operator of H&M Indonesia Anil Malhotra mengaku sangat senang dengan pembukaan gerai pertama H&M di Lampung.

"H&M kini mempunyai rumah baru di Lampung dan kami berharap pelanggan dapat menikmati penawaran fashion and quality at the best price in a sustainable way dalam keseharian mereka," ucap Anil Malhotra.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)