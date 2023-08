Kapolres Way Kanan Polda Lampung Kunjungi Kantor Camat Way Tuba

Kapolres Way Kanan lakukan silaturahmi ke kantor Kecamatan Way Tuba.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo didampingi Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman melaksanakan kegiatan sambang dan silaturahmi ke Kantor Kecamatan Way Tuba, Kamis (17/8/2023).

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik, sehingga bisa menciptakan sinergitas diantara Polri dan aparatur Kampung,” terang orang nomor satu di Polres Way Kanan, Polda Lampung itu.

Pratomo juga menyampaikan tentang pentingnya kerjasama dalam membina kamtibmas agar situasi keamanan selalu kondusif di wilayah Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Pratomo berharap dengan melaksanakan kegiatan sambang ke kantor kecamatan maupun desa, diharapkan dapat membangun komunikasi aktif dengan camat juga kepala fesa serta perangkatnya.

Terlebih dapat selalu bersinergi di setiap kegiatan dan melakukan komunikasi yang cukup baik.

"Serta memiliki peran aktif dalam menjalin koordinasi antar instansi, karena hakikatnya keamanan dan ketertiban disebuah wilayah merupakan tangung jawab bersama,” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan Asisten I, II dan III Pemkab Way Kanan, PJU Polres Way Kanan, Camat Way Tuba Johanis, Kepala kampung Bukit Gemuruh Tauzi dan personel Polres Way Kanan.

