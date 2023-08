Maknai Kemerdekaan, Kapolda Lampung Helmy Santika: Terus Melangkah untuk Indonesia Maju

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memaknai kemerdekaan untuk terus melangkah menuju Indonesia maju.

"Saya mengajak masyarakat untuk meraih masa depan dengan terus melaju untuk Indonesia maju," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika di Bandar Lampung, Kamis (17/8/2023).

"Together we are strong atau bersama kita kuat," lanjutnya.

Ia mengatakan, ke depan masyarakat bisa meraih masa depan dengan terus melaju untuk Indonesia maju.

Helmy menambahkan, kepolisian hingga saat ini terus berupaya mendukung untuk kemajuan bangsa.

"Atas arahan dan bimbingan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," tutur Helmy.

Ia mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mengembangkan UMKM di berbagai bidang.

"Polisi juga turut serta membantu pendidikan bagi anak-anak pelosok," kata Irjen Pol Helmy.

"Ini waktunya untuk melangkah maju bersama. Together we are strong," imbuhnya.

Ia mengatakan, pihaknya mengharapkan untuk bersama bergerak dalam mengisi kemerdekaan.

"Mari masyarakat untuk bahu-membahu di tengah kesulitan sekarang ini," sambung dia.

"Dengan harapan agar merdeka menjadi arti yang nyata dalam kehidupan berbangsa, satu Indonesia," bebernya.

Helmy mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua elemen bangsa untuk berdiri menatap jauh ke depan.

"Seluruh masyarakat harus bersatu padu, berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan," jelasnya.