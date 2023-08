Promo Tebus Murah Rp 25-75 Ribu di 3Second Mal Boemi Kedaton

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung - 3Second Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung memberikan promo tebus murah fashion tertentu Rp 25 ribu - Rp 75 ribu hingga 31 Agustus 2023.

Kepala Toko 3Second Mal Boemi Kedaton Ruddy mengatakan, promonya syarat tebus murah adalah belanja fashion dan aksesoris dengan harga normal minimal Rp 500 ribu dalam satu struk.

"Promo lain yang juga berlaku hingga 31 Agustus 2023 adalah buy one get one untuk fashion tertentu," kata Ruddy, Kamis, 17 Agustus 2023.

3Second Mal Boemi Kedaton adalah toko yang menjual fashion dan aksesoris khusus untuk pria.

Fashion ini diantaranya kaos, kemeja, celana jeans, celana chinos, sweater, hoodie, jaket, dan sepatuĀ

"Untuk aksesoris ada topi dan tas," ujar Ruddy.

Semua fashion dan aksesoris ini adalah fashion dan aksesoris kekinian yang dijamin akan disukai penggunannya.

Ruddy juga menginformasikan, 3Second berkolabirasi dengan RRQ mengadakan nonton bareng pertandingan mobile legend antara RRQ dan Aura di Kafe Sky Garden tanggal 19 Agustus 2023 mulai pukul 08.00 WIB.

Cara mendapatkan tiket nonton bareng tersebut cukup dengan datang ke 3Second Tugu Adipura dan daftarkan diri.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)