Grand Elty dan Jungleland Sentul Jalin Kerjasama dengan Asita, Astindo dan HPI Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Salah satu unit unit usaha PT Krakatau Lampung Tourism Development (KLTD) yaitu Grand Elty Krakatoa, yang berada di kawasan Kalianda Nirwana Resort, Lampung mengadakan silaturahmi dengan beberapa perhimpunan usaha pariwisata Provinsi Lampung yaitu Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Astoria Hotel Lampung, Rabu (16/8/2023).

Turut dilakukan penandatanganan kerjasama antara Grand Elty Krakatoa dan ketiga asosiasi tersebut. Hadir Pandan Setiadi selaku General Manager Grand Elty Krakatoa, Prabowo Aji Suseno selaku Hotel Manager Grand Elty Krakatoa, Chindy Shintiya Ananda selaku Director of Sales Grand Elty Krakatoa, Ghufron Azhar selaku Sales & Corporate Event Manager Jungleland Adventure Theme Park Sentul, Ahmad Al Akhran selaku Ketua Asita Lampung, Adi Susanto selaku Ketua Astindo Lampung, dan M Syaifullah selaku Ketua HPI Lampung.

"Di tengah pertumbuhan sektor pariwisata pasca pandemi, kami menyadari bahwa sinergitas diperlukan untuk mendorong terus kemajuan pariwisata. Kami mencoba menjalin kembali kerjasama dengan tiga perhimpunan besar di Lampung untuk sama-sama memajukan pariwisata khususnya di Lampung dengan konsep dan transformasi terbaru dari Grand Elty Krakatoa," papar Pandan Setiadi.

Pandan menambahkan KLTD memiliki beberapa unit usaha di Lampung yaitu Grand Elty Krakatoa, kawasan Kalianda Nirwana Resort, M-Beach, dan Bagus Beach Walk yang baru dibuka awal Juli lalu.

Di tahun 2024, di kawasan Bagus Beach Walk, rencana akan hadir pula taman tematik terpadu dengan luas sekitar 5 hektar yang memiliki view pantai dan dilengkapi dengan fasilitas café & resto serta wahana permainan. Taman rekreasi ini nantinya akan menjadi magnet wisata baru di Provinsi Lampung.

Selain penandatanganan dengan Grand Elty Krakatoa, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan kerjasama reseller dan pendaftaran distributor tiket dengan Jungleland Theme Park Sentul. Taman rekreasi tematik di Sentul, Kabupaten Bogor ini memiliki lebih dari 35 wahana dan permainan dengan kapasitas hingga 20 ribu orang/hari.

"Dengan waktu tempuh normal hanya 3 jam dari Pelabuhan Merak, kami melihat potensi dari pengunjung area Lampung dan sekitarnya cukup besar untuk berkunjung ke daerah Sentul, Bogor termasuk permintaan paket kunjungan industri dari sekolah-sekolah menengah dan kejuruan yang akan mengadakan kunjungan industri untuk memenuhi kurikulum belajar," tutur Ghufron Azhar selaku Sales & Corporate Event Manager Jungleland Theme Park Sentul.

"Kami mendukung program tersebut dan menyediakan berbagai paket study tour yang sesuai kebutuhan sekolah. Kami bersyukur dapat menjalin silaturahmi kembali dengan Asita, Astindo, dan HPI Lampung, dengan harapan dapat mengembangkan sektor pariwisata bersama dan memenuhi harapan dari pasar," sambung dia.

(Tribunlampung.co.id/ rls)