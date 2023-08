Promo Pick As You Like Body Shop MBK, Masukkan Produk ke Dalam Pouch Bayar Rp 500 Ribu

Pegawai Body Shop Mal Boemi Kedaton menunjukan promo pick as you like.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Body Shop Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung, menghadirkan promo merdeka sale yang berlangsung hingga 27 Agustus 2023.

Kepala Toko Body Shop Mal Boemi Kedaton Bandung mengatakan, promo merdeka sale dihadirkan agar konsumen bisa merayakan semangat merdeka dengan mengekspresikan diri melalui rutinitas perawatan diri.

Merdeka sale adalah kesempatan untuk memilih produk yang disukai, serta menyusun koleksi perawatan diri yang selaras dengan nilai dan kepribadian.

Promo merdeka sale ada pick as you like, yakni konsumen bebas memasukan produk apa saja ke dalam pouch hingga penuh dan bisa diikat, lalu bayarnya hanya Rp 500 ribu.

"Pilihan produk yang bisa dimasukan ke dalam pouch adalah skincare, body care, produk berukuran mini, dan aksesoris," kata Bandung, Jumat (18/8/2023).

Promo berikutnya adalah diskon hingga 70 persen untuk produk tertentu.

Diskon 20 persen produk pria dan fragrance tertentu, serta face wash.

Diskon 50 persen untuk produk body wash untuk pria, hair serum, lemon range tertentu, skincare firming serum, dan lain-lain.

Promo buy one get one untuk produk skincare, body care, EDP white musk free and radical tertentu, dan produk berukuran mini.

Buy 2 get 1 untuk produk fragrance body mist, lotion, body yogurt, dan body butter.

Selanjutnya ada promo pick any 2 only Rp 179 ribu untuk produk deodoran, hand cream, lip balm, dan lip butter.

Di promo ini konsumen bebas membeli dua produk yang berbeda dan bayarnya hanya Rp 179 ribu

Pick any 3 only Rp 399 ribu untuk produk shower gel, shampo, dan conditioner.

Di promo ini konsumen bebas membeli tiga produk yang berbeda dan bayarnya hanya Rp 399 ribu.

Terakhir promo pick any 2 only Rp 599 ribu untuk produk skincare tertentu.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)