Agrodana Futures Layani Masyarakat Lampung Berinvestasi di Pasar Keuangan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Agrodana Futures ingin melayani masyarakat Lampung untuk berinvestasi di pasar keuangan.

"Produk yang kami tawarkan meliputi perdagangan saham luar negeri, valuta asing serta komoditas,” kata Direktur Utama Agrodana, Laurentius Gunawan, kepada awak media, di Bandar Lampung, Sabtu (19/8/2023).

Ia mengatakan, pada saat ini pihaknya sengaja meresmikan perpindahan kantor cabang di Bandar Lampung di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 18 AB, Kota Bandar Lampung.

"Agrodana futures pialang berjangka yang berdiri sejak tahun 2000 telah memiliki izin resmi dari Bappebti," kata Laurentius.

“Dengan kantor baru ini kami ingin melayani masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya lebih baik lagi terutama untuk berinvestasi di pasar keuangan. Agrodana saat ini tercatat sebagai Best GOFX Broker of The Year selama dua tahun terakhir,"

"Memungkinkan investor untuk bertransaksi komoditas emas, minyak mentah, maupun forex dengan kontrak micro," ujarnya.

Selain itu, produk lain yang menarik minat investor adalah produk CFD single stock yang memungkinkan investor meraup keuntungan dari pergerakan harga saham perusahaan Amerika Serikat.

“CFD single stock memungkinkan klien mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham Apple, Amazon, Google, Netflix, McDonald, Coca Cola tanpa harus membuka rekening di luar negeri.

"Bertransaksi CFD single stock melalui Agrodana menjadi pilihan yang paling pas karena kami memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Indonesia," kata Laurentius.

Ia mengatakan, klien bisa mendapatkan dividen 100 persen sama seperti yang di Amerika.

"Di samping itu, jika klien menarik saldo profitnya, dalam satu jam kami jamin sudah masuk ke rekening klien," paparnya.

Hingga hari ini kami terbukti satu-satunya pialang yang konsisten melakukan ini.

"Berdasarkan data dari awal tahun hingga akhir Juli 2023, index saham Amerika Serikat mencatatkan kenaikan yang luar biasa," kata Laurentius.

"Index Nasdaq 100 yang memiliki konsentrasi saham-saham perusahaan teknologi naik 45 persen, S&P 500 naik 20 persen dan Dow Jones Industrial Average naik 7 persen," terusnya.