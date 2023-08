Kapolres Way Kanan Polda Lampung Bagikan Air Bersih ke Warga KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu

Kapolres Way Kanan Polda Lampung Bagikan Air Bersih Kepada Warga KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo turun langsung ke lapangan pimpin aksi sosial bagi-bagi air bersih kepada warga di sekitar KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (19/8/2023).

Kegiatan pembagian air bersih ini dilakukan Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo didampingi Kasat Lantas AKP Elvis Yani, Kasat Samapta Polres Way Kanan Iptu Jahtera, bersama personel Polres Way Kanan.

Kegiatan pembagian air bersih ini juga didampingi Kepala Dusun KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu Nasharudin.

Kegiatan pembagian air bersih ini dilakukan Polres Way Kanan untuk mengantisipasi adanya dampak El Nino yang sudah dirasakan masyarakat.

Untuk membagikan air bersih digunakan kendaraan Armored Water Canon (AWC).

Masyarakat diminta untuk mengumpulkan tempat penampuan air seperti tong, ember, drum dan jerigen untuk di isi air bersih dari kendaraan Armored Water Canon (AWC).

AKBP Pratomo bersyukur karena dibeberapa tempat masih ada air yang bisa diambil dan disalurkan disini.

Menurutnya kegiatan pembagian air bersih ini sudah ketiga kalinya dilakukan, dan dalam kegiatan ini ada 8.000 liter air bersih diberikan terhadap secara gratis.

Yani yang merupakan salah satu masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan air bersih dari Polres Way Kanan, karena selama ini, jika musim kemarau masyarakat hanya bisa membeli air bersih dengan cara membeli

Nasharudin menyampaikan El Nino menyebabkan hujan tidak turun sejak tiga bulan lalu, dan akibatnya terjadi kekeringan di sekitar KM 8 Kelurahan Blambangan imbas dari hujan tidak turun semenjak tiga bulan

(Tribunlampung.co.id)